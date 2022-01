Bordesholm : Menschenkette gegen „Montagsspaziergänger“ geplant

Für Demokratie und freie Meinungsäußerung: Zwei Frauen initiieren am Montag eine Menschenkette vor dem Rathaus in Bordesholm.

Bordesholm | Brigitte Fröhlich und Britta Gelhaar haben die Initiative ergriffen: Am Montag, 24. Januar, soll es eine Menschenkette am Bordesholmer Rathaus gegen die sogenannten „Spaziergänge“, die sich gegen die Coronamaßnahmen richten, geben. „Die stille Mitte muss aufstehen“, sagt Britta Gelhaar. Zahl der „Spaziergänger“ steigt Am Montag, 27. Dezember, tr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.