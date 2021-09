Bundestagswahl 2021 : Melanie Bernstein (CDU) wirbt mit Bodenständigkeit für ihre Wiederwahl

Melanie Bernstein (44, CDU) zog 2017 als Neumünsters Direktkandidatin in den Bundestag ein und engagiert sich dort in der Familienpolitik sowie im Bereich Kultur und Medien. Punkten will sie mit der Wahlkreisarbeit.

Neumünster | Die Mutter von Zwillingen ist verwitwet und wohnt in Wahlstedt. Die gebürtige Buchholzerin studierte Kulturwissenschaften und arbeitete als Projektmanagerin. Politik sei ihr ein wenig in die Wiege gelegt worden. „Ich komme aus einem klassischen CDU-Haushalt, bin in der Schule durch die Politik-AG an Politik interessiert worden und über die Junge Union...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.