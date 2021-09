Abwassernotstand in Neumünster : Meierei Barmstedt muss mit Ausbaustopp rechnen – Politik fühlt sich von Verwaltung „verarscht“

Heftige Diskussion im Bau- und Vergabeausschuss: Die SPD denkt nach dem Skandal über den Entzug der Betriebserlaubnis nach, Linke fordern einen Untersuchungsausschuss. Stadtrat Kubiak will Verantwortliche „einbestellen“.

Neumünster | Jetzt wird es ungemütlich – nicht nur für die Meierei Barmstedt, sondern wohl auch für einige aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der Verwaltung. In einer rund zweistündigen Diskussion hat der Bau- und Vergabeausschuss am Donnerstagabend den Skandal um deutlich zu viel in die Kanalisation eingeleitetes Abwasser vom Milchtrockenwerk und der Käserei aufg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.