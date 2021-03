Stadthalle Neumünster : Matze Knop kommt 2022 nach Neumünster

Comedian Matze Knop kommt mit seinem neuen Programm „Mut zur Lücke“ auch nach Neumünster. Der Vorverkauf läuft.

Neumünster | Der Comedian Matze Knop kommt nach Neumünster. Am 20. März 2022 führt der Komiker sein neues Programm „Mut zur Lücke“ im Theater in der Stadthalle auf. In dem ab Herbst aufgeführten Programm geht es unter anderem um die „Absurditäten des Alltags, die Tücken und die Peinlichkeiten von Promis und Politikern“, die Knop „scharfsinnig auf die Schippe nimmt...

