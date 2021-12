Autoren-Lesereihe : Matthias Stührwoldt begeisterte die Zuhörer im ehemaligen Bekleidungsgeschäft in Neumünster

Die Bilanz des Bürgernetzwerks Nähmaschine zur Autoren-Lesereihe am Großflecken 24 fällt durchweg positiv aus. Am Freitagabend wurde der Wunsch geäußert, dauerhaft in Neumünster eine Galerie zu eröffnen.

Neumünster | Um dem Leerstand inmitten der Stadt zu begegnen, hatte das Bürgernetzwerks Nähmaschine eine Autoren-Lesereihe am Großflecken 24 organisiert. Am Freitagabend endete die fünfteilige Reihe mit einer Lesung des beliebten schleswig-holsteinischen Autoren und Bauern Matthias Stührwoldt. Gut besucht „Wir sind sehr zufrieden, dass all die tollen Schrift...

