Neumünster : In Menschenschlangen durch die Spinnenschau – kaum Zeit zum Angstabbau

Mehr als 400 Tiere zeige die Spinnenausstellung am Wochenende in der Stadthalle. Der Andrang allerdings war so groß, dass sich die Besucher den Tieren kaum widmen konnten.

Neumünster | Gucken, weitergehen, bloß nicht zu lange stehen bleiben. Die Spinnen- und Insektenausstellung im Festsaal in der Stadthalle hatte ein bisschen etwas von Massenabfertigung. Die nach Aussage der Veranstalter größte mobile Insekten-Ausstellung Deutschlands zeigte über 400 Tiere. Wer die sehen wollte, brauchte allerdings Geduld. Warteschlange bis ins T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.