Innenstadt und DOC : Ab Montag wieder Maskenpflicht in Neumünster – und auf dem Weihnachtsmarkt gilt die 2G-Regel

Zwischen Bahnhof und Rathaus und an der Oderstraße muss ab Montag zwischen 10 und 20 Uhr eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Glühwein gibt es nur für Geimpfte und Genesene. Die Stadt kontrolliert.

Neumünster | Wegen der weiter steigenden Corona-Zahlen in Neumünster gilt von kommenden Montag, 22. November, an immer jeweils zwischen 10 und 20 Uhr in der Innenstadt wieder die Verpflichtung zum Tragen einer Maske. „Das betrifft die selben Bereiche wie schon im vergangenen Jahr, also zwischen Rathaus und Hauptbahnhof, rund um den Zob, in der Lütjenstraße und der...

