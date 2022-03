Trappenkamp : Marita Harupka ist verrückt nach Puppen

Die 73-Jährige hat 410 Puppen und berichtet, was sie an diesem Kinderspielzeug so fasziniert.

Trappenkamp | Sie begrüßen einen bereits im Flur, winken im Wohnzimmer von den Fensterbänken und kuscheln in Körbchen und Regalen – die Puppen nehmen einen großen Platz im Leben von Marita Harupka ein. 410 Puppen und Püppchen hat die Trappenkamperin zurzeit in ihrer Wohnung und im Keller gesammelt. „Ich habe schon immer Puppen geliebt, seit meiner Kindheit üben sie...

