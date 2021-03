Braten vom Wagyu : Marisa Marquardt aus Negenharrie kocht im Fernsehen

Zubereitet wird die Spezialität des Hofes: Wagyu-Heubraten. Der NDR ist dabei.

Negenharrie | Vom Rinderzuchthof Marquardt aus Negenharrie kommt am Freitag im NDR-Fernsehen die Folge der Heimatküche, in der Landfrauen von heute porträtiert werden. Marisa Marquardt wird dann in der Küche Wagyu-Schmalz, Krabben und Katenschinken auf Brot und Wagyu-Heubraten zubereiten. Als typisch norddeutsche Nachspeise serviert sie Omas Fliederbeerensuppe. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.