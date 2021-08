Marco D. Maurice live : Gelungene Premiere von Kultur im Tierpark Neumünster

Der Musiker aus dem Kreis Segeberg gab am Sonnabendabend das erste von drei Live-Konzerten an der Geerdtsstraße. Rund 70 Gäste sangen in einer stimmungsvollen Umgebung die Rock Classics kräftig mit.

Neumünster | Das Wetter hätte nicht viel besser sein können: Trocken, windstill und für diesen Sommer noch recht warm war es am Sonnabendabend zum Auftakt der neuen Reihe „Kultur im Tierpark“. Dazu gab es ein Publikum, das schon nach den ersten Klängen von Sänger und Gitarrist Marco de Maurice gegen 19.30 Uhr kräftig mitsang und mitwippte. Rund 70 Gäste genossen b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.