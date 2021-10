Neumünster : Mann schlägt, beleidigt und bedroht zwei Frauen am Bahnhof Einfeld

Am Donnerstagmorgen schlug ein Mann eine Frau am Bahnhof in Einfeld. Eine weitere Frau wollte er mit dem Rad überfahren.

Neumünster | Eine Frau meldete sich am Donnerstagmorgen bei der Bundespolizei und gab an, von einem Mann am Bahnhaltepunkt Einfeld geschlagen und geschubst worden zu sein. Dabei sei sie ins Gebüsch gefallen. Außerdem beleidigte und bedrohte der Mann sie. Nahbereichfahndung war erfolgreich Eine weitere Frau meldete sich telefonisch bei der Polizei und gab an,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.