Besorgter Anrufer : Mann mit Brotmesser in der Holsten-Galerie Neumünster löst Großeinsatz der Polizei aus

Weil er sich offenbar bedroht gefühlt hat, wählte ein Passant am Freitagmittag den Notruf. Die Beamten waren in drei Streifenwagen schnell vor Ort und konnten den Gesuchten am Hauptbahnhof antreffen.

Neumünster | Gleich drei Streifenwagen waren am Freitagmittag gegen 12 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn in der Innenstadt im Einsatz, nachdem einem Passanten in der Holsten-Galerie ein Mann mit einem Brotmesser aufgefallen war. Der offenbar besorgte Bürger wählte daraufhin die 110. Er führte das Messer noch bei sich „Der Anrufer fühlte sich durch den Mann b...

