Ausstellung im Kontraste : Wie das Malen Anne Haß aus Neumünster beim Kampf gegen MS hilft

Seitdem Anne Haß an Multipler Sklerose erkrankt ist, malt sie Szenen aus Schleswig-Holstein. Bis Januar sind ihre Werke im Kontraste zu sehen. Der Verkauf ihrer Bilder kommt der Deutschen MS-Gesellschaft (DMSG) zugute.

Neumünster | An einem lauen Herbstnachmittag sitzt Anne Haß in einem grünen Kleid auf einem der Stühle im Kiesgarten des Kontraste am Haart in Neumünster und erzählt, wie sie hier hin gekommen ist. Im großen Speiseraum, an den der Außenbereich anschließt, hängen Bilder, die sie gemalt hat. Malen ist für die 37-Jährige auch Teil ihres Umgangs mit der Krankheit, die...

