Festakt im Zelt : Mahnende Worte zu Frieden und Demokratie am Volkstrauertag in Neumünster

Eine ganze Reihe von Veranstaltungen fand am Sonntag in Gedenken an die Opfer von Gewalt und Krieg aller Nationen statt. Am Tag zuvor sammelten Mitglieder der Ratsversammlung für die Kriegsgräberfürsorge.

Neumünster | Mit Kranzniederlegungen und Gedenkfeiern ist am Volkstrauertag in Neumünster an die Opfer von Gewalt und Krieg aller Nationen gedacht worden. In mehreren Stadtteilen mahnten die Vorsteherinnen und Vorsteher, dass Frieden und Demokratie zerbrechlich seien. In Brachenfeld-Ruthenberg wurde zudem der 100. Geburtstag des Ehrenmals begangen. Zentraler Fe...

