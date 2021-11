Neumünster : Mädchen-Musikzug: Erfrischendes Blaskonzert gegen den Corona–Blues

Der erste Auftritt in der Halle nach langer Corona-Pause wurde für den Mädchen-Musikzug Neumünster und sein Publikum zu einem tollen Abend.

Neumünster | Mit Spielfreude und musikalischem Können erfreute der traditionsreiche Mädchen-Musikzuges Neumünster unter der Leitung von Christos Meitanis am Sonnabend 200 Gäste in der Stadthalle. Als Motto hatten sich die Mädchen und Frauen „Es geht wieder los!“ gewählt, weil es das erste Konzert in einer Halle nach langer Corona-Pause war. Reise durch die Film...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.