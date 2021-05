Prozess im Amtsgericht : Machten zwei Frauen in Neumünster Beutezüge durch Drogeriemärkte?

Innerhalb von kurzer Zeit soll eine Gruppe von Frauen in der Innenstadt von Neumünster in großem Stil in Drogeriemärkten gestohlen haben. Zwei standen jetzt wegen diverser Taten vor Gericht.

Neumünster | „Das war so eine richtige Kosmetik-Clique.“ Mit diesen Worten beschrieb die Filialleiterin eines Drogeriemarktes vor dem Amtsgericht Neumünster als Zeugin eine Gruppe von vier bis fünf Frauen, die im Mai und Juni vor zwei Jahren in der Innenstadt offenbar von Drogeriemarkt zu Drogeriemarkt zog und dort in wechselnder Besetzung immer wieder zum Teil se...

