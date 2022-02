Schwerer Unfall in Neumünster : Fehler beim Abbiegen? Lkw-Fahrer überrollt Radfahrerin (63) an der Bismarckstraße

Das Unfallopfer kam mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Kieler Straße ist seit 13.32 Uhr zwischen Gutenbergstraße und Anscharstraße gesperrt.

Neumünster | Der Alarm bei der Berufsfeuerwehr Neumünster ging um 13.32 Uhr ein: Schwerer Unfall mit Verletzter an der Einmündung der Bismarckstraße in die Kieler Straße. Es deutet nach Aussage der Polizei auf einen Fehler beim Abbiegen. Der Fahrer eines Lkw mit Uelzener Kennzeichen wollte von der Bismarckstraße aus nach rechts in die Kieler Straße abbiegen und üb...

