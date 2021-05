Liveticker OB-Wahl Neumünster : Rekordbeteiligung bei der Briefwahl

In unserem Liveticker zur OB-Wahl in Neumünster halten wir Sie über die Vorbereitungen auf den 9. Mai, die Vorstellungen der vier Kandidaten sowie am Wahltag selber über die Abstimmung und die Reaktionen auf dem Laufenden.

Neumünster | Das müssen Sie zur anstehenden OB-Wahl in Neumünster wissen: Die Oberbürgermeisterwahl findet am Sonntag, den 9. Mai 2021, statt. Die rund 64.000 Wahlberechtigten der Stadt können in 43 Wahllokalen ihre Stimmen abgeben. Die Wahllokale sind am Wahltag von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Kommt ein Kandidat auf die absolute Mehrheit, wird er O...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.