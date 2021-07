Junioren-Gala in Mannheim : Drama um Meike Haiduk: Hochspringerin aus Neumünster verpasst Ticket für U20-EM

Bitterer Tag für die 17-Jährige der LG Neumünster: Erst verletzte sie sich im Abschlusstraining und dann schnappte ihr Helena Börner von der SG Adelsberg auch noch den Qualifikationsplatz zur U20-Europameisterschaft weg.

Mannheim | Es hat nicht sollen sein. Meike Haiduk kam bei der 27. Leichtathletik-Junioren-Gala in Mannheim nicht über Platz 5 im Hochsprung der Altersklasse U20 hinaus. Die Top-Sportlerin der LG Neumünster verpasste damit das anvisierte Ticket zur U20-Europameisterschaft in Tallinn, die vom 15. bis 18. Juli in Estland stattfinden. Um die Teilnahme an der Qualifi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.