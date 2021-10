Großflecken Neumünster : Schlemmerköste und verkaufsoffener Sonntag – Innenstadt war rappelvoll

Rund 8500 Besucher waren an den drei Tagen bei der Schlemmerköste in Neumünster. 400 Laterneläufer waren am Abend dabei.

Neumünster | Besondere Burgervariationen wie Marrokanische Minze-Burger, überraschend gefüllte Tortillas wie Ziegenkäse-Burritos, hausgemachte Spezial-Saucen, bunt gemischte vegetarische Leckereien und köstliche Waffel-Varianten – bei der Schlemmerköste auf dem Großflecken stand drei Tage lang das Genießen im Mittelpunkt. Insgesamt rund 8500 Besucher genossen nach...

