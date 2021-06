Barmer-Gesundheitsreport : Der Krankenstand in Neumünster ist rückläufig – aber auf hohem Niveau

Die Beschäftigten in Neumünster liegen mit 19,4 Arbeitsunfähigkeitstagen über dem Landesdurchschnitt, aber unter dem Wert des Vorjahres.

Neumünster | Nach den Auswertungen des aktuellen Barmer-Gesundheitsreports meldeten sich im Jahr 2020 in Schleswig-Holstein Erwerbstätige durchschnittlich 18,1 Tage (2019: 18,5 Tage) arbeitsunfähig. In Neumünster war im vergangenen Jahr jeder Erwerbstätige statistisch betrachtet dagegen 19,4 Tage krankgeschrieben, in 2019 waren es noch 20,5 Tage. Neumünster übe...

