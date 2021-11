Jugendmusikwettbewerb : Lars-Leander Heidrich gewinnt Christa-Buchwald-Ehrenpreis in Neumünster

Der Schüler gewinnt aufgrund seiner musikalischen Leistung beim 37. Jugendmusikwttbewerb in der Musikschule Neumünster.

Neumünster | „Es könnte keine schönere Eröffnung geben“, sagte Stefan Back beim Preisträgerkonzert des 37. Jugendmusikwettbewerbs der Musikschule. Anja Kirst spielte das Präludium in D-Dur von Johann Sebastian Bach am großen Flügel. Sie ist damit eine von 16 Preisträgern, die beim Konzert dabei waren. Im Zuge dessen verlieh der Verein zur Förderung der Kunst in Ne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.