Zeugen gesucht : Hund beißt Postbotin in Langwedel – Rettungshubschrauber muss landen

Die angegriffene Frau hielt die Arme vor ihren Körper, wurde heftig gebissen und kam in die Uni-Klinik.

Langwedel | Das ist der Albtraum jedes Postboten: In Langwedel ist am Donnerstag eine Postzustellerin so schwer von einem Hund verletzt worden, dass die Frau mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Postbotin versuchte, sich zu schützen Gegen 15 Uhr verteilte die 57-jährige Postzustellerin am Donnerstag ihre Briefe in der Straß...

