Programm wieder nach den Ferien : Landfrauen aus Neumünster und Umgebung starten mit einer Radtour

Per Rad und Auto ging es nach Rendswühren auf den Hof Viehbrook. Verein sucht neue Teilnehmerinnen.

Bönebüttel | Sinkende Corona-Zahlen, überwiegend geimpfte Mitglieder und ein super Wetter: Unter diesen Voraussetzungen haben sich die Landfrauen aus Neumünster und Umgebung auf eine Radtour gewagt. Start war am Sportplatz Bönebüttel-Husberg. Hier radelten die Frauen mit einem Abstand von 20 Minuten in zwei Gruppen durch die Gemarkung Husberg in Richtung Klinkenbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.