Impfungen gegen Corona : Landesverein eröffnet in Rickling ein öffentliches Impfzentrum

Ab sofort sind drei Mal in der Woche Impfungen im Markttreff möglich. Bis März 2023 soll das Impfzentrum geöffnet bleiben.

Rickling | Der Landesverein für Innere Mission hat im Markttreff in der Alten Schule in Rickling an der Dorfstraße 63 ein Impfzentrum an drei Tagen pro Woche eröffnet. Bis März 2023 können so bis zu 5000 Menschen eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung bekommen. Die ersten Impfungen sind bereits erfolgt, eine Anmeldung ist notwendig. Zeiten für freies Impfange...

