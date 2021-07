Landesunterkunft Boostedt : 22-Jähriger griff eine andere Bewohnerin an und kam in Polizeigewahrsam

Während des Polizeieinsatzes warf der Tatverdächtige plötzlich mehrere Gegenstände aus einem geöffneten Fenster eines Gebäudes in Richtung der Beamten

Boostedt | Am Donnerstag wurde ein 22-jähriger Mann in der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt von der Polizei in Gewahrsam genommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlung griff der Bewohner gegen 15 Uhr eine 36-jährige Frau, die ebenfalls in der Unterkunft lebt, im Flur eines Wohngebäudes an. Im Laufe des Abends, gegen 20.49 Uhr, versammelten sich me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.