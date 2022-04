Handball-Landesliga der Frauen : Nervenstark in der Crunchtime: SG Wift besiegt die Drittligareserve der HG OKT

Mit dem zweiten Sieg in Folge kommen die Neumünsteranerinnen dem Klassenerhalt ein großes Stück näher. Trainer Helge Rahn freute sich über eine starke Torhüterin und eine routinierte Rückkehrerin.

Neumünster | Die Frauen der SG Wift marschieren mit großen Schritten Richtung Klassenverbleib in der Handball-Landesliga (Staffel Nord). In der Abstiegsrunde gelang mit dem 18:15 (9:5) über die HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen (OKT) II der zweite Sieg im zweiten Spiel der Zusatzrunde. Weiterlesen: Auf in die Abstiegsrunde: Das sind die Termine der SG Wift Neumünste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.