Bordesholm : Kur für den See: Im Frühjahr geht es im Kalbach los

Am 11. August ist eine Veranstaltung zur Beteiligung der Öffentlichkeit geplant.

Bordesholm | Damit der Bordesholmer See gesunden kann, soll jetzt mit der Phosphatfällung im Kalbach begonnen werden. Das beschlossen die Gemeindevertreter auf ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause. Bürgermeister Ronald Büssow berichtete vom Besuch des Umweltministers Jan Philipp Albrecht am vergangenen Montag am See. Dort waren die Sachverhalte erläutert u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.