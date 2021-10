Kunstflecken in Neumünster : Jazz, Orient und Emotionen: „Masaa“ überzeugt in der Werkhalle

Die deutsch-libanesische Band „Masaa“ ließ beim Kunstflecken-Konzert Emotionen frei. Das freute die 310 Besucher.

Neumünster | Es war eine ganz besondere Stimmung, die am Sonnabend in der Werkhalle herrschte: Vier glückliche Gesichter auf der Bühne schauten in rund 310 glückliche Gesichter vor der Bühne. Die deutsch-libanesische Band „Masaa“ ließ beim Kunstflecken-Konzert Emotionen frei. Auch interessant: Jazzförderpreis für Michel Schroeder Das männliche Quartett hat d...

