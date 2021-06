2. bis 10. Juli : Künstler aus Großharrie und Hamburg stellen in Bosau aus

In der Dunkerschen Kate in Bosau gibt es Bilder, Schmuck, Filzarbeiten und Musik bei einem Kunstmarkt.

Großharrie | Kunst und Kultur sind zurück. Kunstschaffende wie Kunsthandwerker oder Musiker sind froh, wieder mit ihren Zuhörern, Zuschauern oder Besuchern und Käufern in Augenkontakt treten zu dürfen. Am Freitag, 2. Juli, starten deswegen auch drei Künstler in der bekannten Dunkerschen Kate in Bosau, Bischof-Vicelin-Damm, mit einem kleinen Kunstmarkt durch. Au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.