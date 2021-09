Bundestagswahl 2021 : Kristian Klinck (SPD): Politik statt Begabtenförderung

Der 42-jährige Kristian Klinck tritt im Wahlkreis 6 Plön-Neumünster für die SPD an. Der Studienrat lebt in Preetz.

Neumünster | Kristian Klinck ist der Bundestagskandidat der SPD im Wahlkreis Plön-Neumünster. Wie mittlerweile über 80 Prozent der Parlamentarier in Berlin hat auch Kristian Klinck einen akademischen Abschluss. Der Sozialdemokrat Dr. Klinck hat in Berlin Politische Wissenschaft studiert und promoviert. Als Lehrbeauftragter an Universitäten Austauschprogramme...

