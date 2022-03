Krieg in der Ukraine : Günther und Sütterlin-Waack in Boostedt: Wohnraum für Geflüchtete ist ein Problem

Gut 1200 Ukrainer sind bereits in der Erstaufnahme in Boostedt angekommen. Ministerpräsident Günter und Innenministerin Sütterlin-Waack machten sich ein Bild von der Lage. In der Gemeinde gab es einen Runden Tisch.

Boostedt | Wie sich die aktuelle Migration von Ukrainern auf die Gemeinde Boostedt auswirkt, war ein zentrales Thema beim Runden Tisch am Donnerstagabend. Stand Freitag sind 1205 Menschen aus der Ukraine in der Erstaufnahmeeinrichtung untergekommen. Die Bereitstellung von längerfristigem Wohnraum ist allerdings ein Problem. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU)...

