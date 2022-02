Krieg in der Ukraine : Neumünsteraner beten für den Frieden

Mit einem ökumenischer Friedensgottesdienst in der Anscharkirche bezeugten Gläubige in Neumünster ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, die unter dem russischen Angriff auf ihr Land leiden.

Neumünster | Der Angriff Russlands auf die Ukraine beschäftigt viele Neumünsteraner, deshalb veranstaltete man am Sonnabend einen ökumenischen Friedensgottesdienst unter der Leitung von Propst Stefan Block und Pfarrer Peter Wohs in der Anscharkirche. Etwa 60 Menschen waren gekommen, um für den Frieden zu beten. „Hier sind wir gleichermaßen versammelt in unserer...

