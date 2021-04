Konzerthelden Neumünster : Schüler schreiben eigene Songs und präsentieren diese auf der Bühne der Holstenhalle

Sängerin Katharina Schwerk (27) aus Lübeck veranstaltete einen Workshop in der Gemeinschaftsschule Faldera.

Neumünster | Was reimt sich denn auf „mad“? Onika (19), Gauri (18), Celina (18) und Lara (19) müssen nicht lange überlegen. „Klar doch: mad in my head“, sagt Celina, was übersetzt „wütend in meinem Kopf“ heißt. Es passt zu dem Thema, das sich die vier Oberstufenschülerinnen der Gemeinschaftsschule Faldera (Gefa) am Sonnabend im Singer-Songwriting-Workshop mit Kath...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.