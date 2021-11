Konzert Jazz-Club Neumünster : Wie Roman Rofalski Klassik und Jazz zusammenführt

Roman Rofalski gab den Jazz-Stücken, die er in der Stadtbücherei Neumünster spielte eine ganz eigene Note.

Neumünster | Musikalisch ist Roman Rofalski ein Wanderer zwischen den Welten der klassischen Musik und der des Jazz'. Wie anregend, virtuos und überraschend diese Wanderung am Klavier sein kann, zeigte er am Freitag in der Stadtbücherei Neumünster. Leider waren nur 45 Gäste, wohl caronabedingt, der Einladung des Jazzclubs gefolgt. Zusammenführung von Klassik un...

