Kontrolle in Neumünster : Polizei nahm Gurtmuffel und Handysünder ins Visier

21 Mal mussten die Neumünsteraner Beamten eine Verwarnung ausstellen, weil Autofahrer nicht angeschnallt waren.

Neumünster | Am Dienstag zwischen 11 und 19.15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation Südost in Neumünster diverse Fahrzeuge. Im Fokus standen Personen, die nicht angeschnallt waren oder während der Fahrt das Handy nutzten. Verwarngeld für 21 Autofahrer Auch wenn es mittlerweile in vielen neueren Fahrzeugen eine Freisprecheinrichtung gibt, erwischten d...

