Ukraine-Krieg : Knapp 180 Läufer starten zum Friedenslauf in Neumünster

Um 14 Uhr am Ostermontag fiel der Startschuss vor dem Kanu-Klub an der Strandallee am Einfelder See. Die Strecke von knapp acht Kilometer wurde in unterschiedlichen Geschwindigkeiten gemeistert.

Neumünster | Rund 180 Teilnehmer sind am Ostermontag bei einem Friedenslauf knapp acht Kilometer um den Einfelder See gelaufen. Zu der Veranstaltung aufgerufen hatte der Lions-Club Neumünster-Holsten, zahlreiche Sponsoren unterstützten ihn. Die Startgebühr von 20 Euro pro Läufer soll zu 100 Prozent als Spende für die Menschen in der Ukraine gehen. FEK verdoppel...

