Kleinharrie : Storchenpaar zieht nach Stippvisite in Großharrie noch einmal um

Die Vorfreude der Großharrieer auf Storchennachwuchs wehrte nicht lang. Das gesichtete Paar zog weiter.

Großharrie | Hatte es zunächst so ausgesehen, als ob sich in Großharrie ein Storchenpaar auf dem Hof von Landwirt Carsten Röpke häuslich einrichten wollte, wurden die Anwohner am Dorfplatz und Einfelder Weg enttäuscht. Das Paar hat das Nest nur für einige Stippvisiten aufgesucht und sich dann doch für einen Umzug entschieden. Dieser führte das Storchenpaar nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.