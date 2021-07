Beirat für Naturschutz : Klaus Langmaack als Naturschutzbeauftragter in Neumünster bestätigt

Der Beirat für Naturschutz der Stadt Neumünster hat sich neu konstituiert. Einige Mitglieder sind neu dazu gekommen und Klaus Langmaack wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt.

Neumünster | Gleich zwei Sitzungen an einem Tag gab es vom Beirat für Naturschutz. In der ersten Sitzung verabschiedeten sich die langjährigen Mitglieder Egon Blitza, Albert Bork und Otto Stange aus dem Gremium. In der darauffolgenden Sitzung hat sich der neue Beirat konstituiert und Klaus Langmaack wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt und damit auch zum Natursch...

