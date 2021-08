Kita Wankendorf : Heike-Ursula Skandy in den Ruhestand verabschiedet

Erzieherin Christiane Lüdemann erhielt Glückwünsche zum 40-jährigen Dienstjubiläum.

Wankendorf | „Im DRK-Kindergarten in Wankendorf gibt es gleich zwei gute Gründe, danke zu sagen“, sagte der Vorsitzende des Ortsvereins, Peter Sönnichsen. So ging Erzieherin Heike-Ursula Skandy nach 32 Jahren in den Ruhestand und gleichzeitig durften für die Erzieherin Christiane Lüdemann Glückwünsche zum 40-jährigen Dienstjubiläum ausgesprochen werden. Gute Zu...

