Kita Gadeland Neumünster : Erweiterung abgeschlossen, jetzt kommt die Sanierung

Die Erweiterung der Kita Gadeland ist abgeschlossen. Doch die Baumaschinen rücken dort noch nicht ab: Jetzt wird der Bestandsbau saniert.

Neumünster | Nach dem Bau ist vor dem Bau: An der Kita Gadeland, die jetzt um drei Gruppenräume erweitert wurde, soll nun der Bestandsbau am Krogredder saniert und umgebaut werden. Es wird mit einer Bauzeit von einem Jahr gerechnet. Die Stadt hat dafür rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Lesen Sie hier: Nicht jedes Kind wird in Neumünster einen Kita-Platz bek...

