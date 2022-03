Neumünster : Kita Faldera: Es fehlen Betreuungsplätze, Nebenräume und Toiletten

Der Jugendhilfeausschuss votierte einstimmig für die Entwicklung eines Raumprogramms, um die Missstände in der Kita Faldera zu beseitigen. Auch Optionen auf mehr Kapazitäten sollen geprüft werden.

Neumünster | „Die Kita Faldera ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand und genügt den heutigen Anforderungen an eine moderne Kita nicht mehr“, erklärte der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber im Jugendhilfeausschuss am Dienstagabend. Der Ausschuss empfahl daher einstimmig, dass ein Raumprogramm für die Einrichtung erstellt werden soll, in dem konkreten Umfang der...

