Boostedt : Kita-Erweiterung: Jetzt geht es endlich los

Die Baugenehmigung ist da. Mit dem Neubau an der Von-dem-Borne-Straße kann begonnen werden.

Boostedt | Seit Montag räumt ein Bagger das Gebiet neben dem Kindergarten an der Von-dem-Borne-Straße frei. Baumstümpfe, Gestrüpp und eine Metallgarage sind bereits weggenommen und nach Material getrennt in Container verfrachtet worden. Bis Mitte der Woche wird das Baufeld vorbereitet, damit der dringend benötigte Neubau für die Kita in der Waldsiedlung starten ...

