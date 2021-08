Auf dem Kleinflecken : Gemeinsames Essen im Zeichen der Toleranz in Neumünster

Die Kirchen luden am Sonntag zum coronakonformen Frühstück auf den Kleinflecken ein. Bei Sonnenschein und Musik vom Posaunenchor Bokhorst wurden Leckereien geschlemmt und kleine Rätsel gelöst. Die Stimmung war prima.

Neumünster | Pünktlich zur Begrüßung kam die Sonne durch die dicken Wolken. Die christlichen Kirchen in Neumünster luden am Sonntag zu einem öffentlichen Miteinander-Picknick ein und gut 70 Interessierte fanden sich an einer langen Tafel auf dem Kleinflecken ein. Ein Picknick für alle Menschen „Wir wollen kein falsches Zeichen in Corona-Zeiten setzen. Daher ...

