Sommeraktion an Himmelfahrt : Kirche will Neumünster zum Blühen bringen

Nach dem Gottesdienst in der Vicelinkirche erhielten die Gemeinden Saat, die Pfingsten in die Erde gesteckt werden soll.

Neumünster | Die Geschichte von Stefan Block war kurz, aber recht eindrucksvoll. Die Sonnenblume sei „ein Symbol der Hoffnung“, erklärte der Propst beim Himmelfahrts-Gottesdienst in der Vicelinkirche am Donnerstagmittag den knapp 50 Gästen. Die Begründung: Anders als andere Blumen schließe sie nicht ihre Kelche bei Regen oder bedecktem Wetter, sondern folge der So...

