Neumünster : Kinobühne startet mit dem Publikumswunschfilm „Schnee von gestern – Farewell Herr Schwarz“

Die Kinobühne startet in eine neue Runde. Der erste Film zeigt, wie eine Entscheidung im Jahre 1945 das Leben von Generationen beeinflussen kann.

Neumünster | Auf der Bühne des Theaters in der Stadthalle startet am Dienstag, 30. November, die Kinobühne 2021/22 mit dem Publikumswunschfilm „Schnee von gestern – Farewell Herr Schwarz“ in die elfte Saison. Beginn ist um 19 Uhr. Der vielfach ausgezeichnete Dokumentarfilm wurde nicht nur vom Publikum, sondern auch von der Presse begeistert aufgenommen. Darin wird ...

