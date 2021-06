Bordesholm : Kino, Comedy, Musik: Das Savoy startet wieder

Am 1. Juli gibt es einen Kinoprogramm, am 2. Juli ist Matthias Jung zu Gast.

Bordesholm | Es geht wieder los: Am Donnerstag, 1. Juli, wird im Bordesholmer Savoy die Wiedereröffnung der Filmtheater „gefeiert“ – natürlich ohne Spektakel, dafür mit umso größerer Freude im Cineasten-Herzen. Das genaue Programm ist noch in Vorbereitung. So richtig viele frische Filme stehen zum Start zwar noch nicht zur Verfügung, aber es gibt viele tolle Filme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.