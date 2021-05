Weltspieltag in Neumünster : Kinder zieht es nach draußen – Richtig viel los auf den Spielplätzen

Mit zahlreichen Angeboten lockten das Projekthaus, das Dock.24 und das Jugendfreizeitheim am Freitag kleine und große Kinder zur Bewegung. Alle mussten sich registrieren, durften dann aber nach Herzenslust toben.

Neumünster | „Es ist großartig. Die Kinder sehnen sich danach.“ Ein überaus positives Fazit des Weltspieltags in Neumünster hat am Freitagabend Ulf Schloßbauer vom Dock.24 gezogen. Mehr als 100 Kinder beteiligten sich bei super Wetter über den Tag verteilt unter dem Motto „Lasst uns (was) bewegen“ an verschiedenen Aktionen auf den Spielplätzen der Stadt. Angril...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.