Aktuelle Daten : Kein neuer Covid-19-Fall in Neumünster – Inzidenz sinkt weiter

In den vergangenen 24 Stunden gab es keine laborbestätigte Corona-Infektion in Neumünster. Die Maskenpflicht in der Innenstadt gilt dennoch weiterhin – sie wurde nur leicht gelockert.

Neumünster | Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Sonntag, 30. Mai, von 10,0 auf 8,8 pro 100.000 Einwohner gesunken. Aktuell gelten nur noch 27 Personen als infiziert. Die aktuellen Daten Insgesamt wurden in Neumünster bis Montag, 31. Mai, um 12 Uhr insgesamt 1792 Fälle einer Covid-19-Infektion mit Labornachweis bestätigt, 1740 Personen im Stadtgebie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.