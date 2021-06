Pandemie in Neumünster : Kein neuer Corona-Fall: Die Inzidenz bleibt stabil

Die Stadt Neumünster meldet am Montag eine stabile Inzidenz, nachdem keine neue Infektion mit dem Coronavirus aufgetreten ist.

Neumünster | In den vergangenen 24 Stunden gab es in Neumünster keine von einem Labor bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Sonntag, 6. Juni, konstant bei 5,0 pro 100.000 Einwohner geblieben. Die Stadt Neumünster weist jedoch darauf hin, dass die in der kommenden Nacht veröffentlichte Zahl des Robert-Koch-Instituts ...

